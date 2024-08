Umro glumac iz filma Kum!

Tužne vesti iz sveta glume!

Glumac Džon Aprea preminuo je u 83. godini života. Poznat po ulogama u filmovima Kum II i Puna kuća, Aprea je preminuo prirodnom smrću u svom domu u Los Anđelesu 5. avgusta, kako je potvrdio njegov menadžer Vil Levin.

John Aprea, Actor in ‘The Godfather Part II’ and ‘Full House,’ Dies at 83 https://t.co/UMxRMYW9dR