Divan momak i umetnik: Džejla Ramović dobila pitanje o novom dečku, evo šta je rekla

Da li je pevačica srećna u ljubavi? Odgovor i dalje krije

Reporterka emisije "Premijera Vikend Specijal" Katarina Rogojević danas je razgovarala sa mladom pevačicom Džejlom Ramović. Ona je nedavno izbacila novu pesmu "Bol", pa je otkrila kako ju je publika prihvatila. Ona je takođe dala odgovor i na spekulacije da ima novog dečka, o čemu se već danima piše u medijima i na društvenim mrežama.

- Bila je posebna emocija, imala sam posebnu tremu kao da prvi put nastupak, a ne kao da prvi put izvodim pesmu. Drugačije je kad snimiš u studiju, a drugačije kad staneš sa bendom i pevaš uživo. Treba mi vremena da se slegne i da se usavršim. Predivna pesma, reakcije su i više nego što sam očekivala. Toliko ljudi se pronašlo, drago mi je i to je bio cilj - govorila je Džejla na samom početku razgovora.

- Danas sam pričala sa Jovanom Pajić, izašla je njihova pesma "Demoni". Vrlo si mlada donosiš duboke i važne tekstove i tvoja publika piše da ima neka Džejla iz koje izlaze ranjive emocije - dodala je Katarina.

- Da nisam, ne bih ni pristala na takve tekstove. "Bol" toliko širok tekst, svako prolazi kroz bol i kakva god da je njemu je njegova najveća. Ja imam tu stranu sebe o kojoj ne govorim, niti bilo ko, stvari se same nameću koje ostavljaju posledice, ali nećemo o tome - govorila je Džejla.

- Poslednjih dana pišu da si u vezi sa kolegom - dodala je Katarina.

- Ja o privatnim stvarima ne govorim, jasno mi je da mediji traže. Drago mi je, to je divan momak i umetnik. Super je što me povezuju sa tom osobom. Ja tome ne mogu da stanem, uvek će želeti ljudi da znaju i to šoubiznis čini interesantnim, zbog toga postoje društvene mreže. Ja stavljam dozirano, mislim da ću ljubavni život uvek da krije, osim ako ne budem znala da je to to. Znali ili ne, uvek će pisati - govorila je Džejla.

- Broje zvezde su te podržale otkako si stupila na scenu, šta se dešava sad kad si doživela uspeh? Da li imaš nekog sa kim su u kontaktu i čija podrška ti znači? - upitala je Katarina Rogojević.

- Moram da se zahvalim brojim kolegama koji podržavaju moj rad, kao i sad kad je izašla pesma "Bol". To mi znači i zauvek će da mi znači. Ne bih nikog da izdvajam, ima tu ljudi koji su od samjog stara, moram da kažem da su mnogi uz mene tu i to je tako lepo - rekla je Džejla Ramović.

Autor: A. Nikolić