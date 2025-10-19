AKTUELNO

NAŠU PEVAČICU NIKO NIJE PREPOZNAO: Prošetala u plišanoj trenerci aerodromom bez trunke šminke (FOTO)

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Aleksandra Mladenović (31) ovog prepodneva vratila se iz Minhena u Beograd, a mi naš paparaco uslikao ju je na beogradskom aerodromu.

Aleksandra se pojavila u potpuno opuštenom izdanju - roze plišanoj trenerci i patikama, dok na licu nije imala ni trunke šminke.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Inače, folkerka je jednom prilikom pričala o estetskim zahvatima i tom prilikom je otkrila da je zbog nezadovoljstva na emotivnom planu, poželela da nešto promeni na sebi.

- Imala sam emotivne probleme i u celom tom haosu sam pumpala usne. Onda sam se u nekom trenutku, kada sam malo sazrela, vratila da sve to izvadim. Tada sam stvarno bila emotivno razorena i nisam imala potrebu za tim, ali sam se tako smirila. To je bila mladost-ludost, i sad sam mirna - priznala je nedavno pevačica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Mladenovićka ne krije da je uvećala grudi, te je tada otkrila da li je još nešto promenila na sebi.

- Što se tiče malog nosića svi me pitaju da li je moj nosić. Moj je nosić - rekla je ona.

Autor: N.B.

