Milica Kemez nakon razvoda od Bore Santane našla NOVOG PARTENRA: Pokazala kako je tretira, posle burne noći na stolu je dočekalo OVO (FOTO)

Milica Kemez i Bora Santana zvanično su razvedeni, a ona ne krije da je pronašla sreću pored novog čoveka koji je obasipa ljubavlju

Milica Kemez je priznala da je ponovo zaljubljena, da uživa pažnju novog partnera pokazala je i na Instagramu kada je otkrila šta je zatekla jedno jutro u stanu.

Ona je na Instagramu objavila fotografiju skuvane kafe i poruke pored nje;

- Nisam hteo da te budim, slatko si spavala. Volim te - napisao joj je izabranik i skuvao topli napitak za dobro jutro.

Milica smatra da je našla "gospodina pravog", a o svemu je javno pričala.

- Nisam sama. Budim se svakog dana i govorim: ''Bogu hvala jer mi je dao ovakvog muškarca.'' Razvela sam se i imam pravo na svoj život. Pre deset meseci sam okončala svoj odnos - rekla je Milica u "Magazinu In".

Inače, Bora je nedavno napustio rijaliti "Elita" kako bi otišao na sud zbog razvoda sa Kemezovom, a prilikom povratka u Belu kuću, otkrio je detalje njihovog susreta.

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se - rekao je tada Bora.

Autor: M. V.