"Dva meseca posle moje smrti počinje SVETSKI RAT!" Umro čuveni svetogorski prorok, pre smrti poslao STRAVIČNO UPOZORENJE

Početkom decembra materijalni svet je napustio otac Jefrem, čuveni monah iz Arizone koji je ceo život službovao u Američkoj arhiepiskopiji Carigradske patrijaršije.

Pravoslavni veruju da je da Jefrem bio obdaren proročkim darom, a mnoga njegova proročanstva su se navodno ispunila. Jedno od njih je bilo vezano za njegovu sopstvenu smrt, a to proročanstvo je već danima tema svih svetskih medija.

Father Ephraim of Arizona has fallen asleep in the Lord. May his memory be eternal. pic.twitter.com/oDaDmM2DLo