MARIJINU ĆERKU nazivaju ČUDOVIŠTEM, a sveštenik nije hteo da je KRSTI : Evo šta je razlog!

Nakon emisije, Marija se suočila s monstruoznim porukama i uvredama od potpunih stranaca, koji su je, između ostalog, nagovarali da ubije dete. Čak su joj govorili da njena ćerka nije dete nego čudovište.

Vika iz Rusije rodila se s velikim madežom koji joj pokriva 80 posto tela. Kada su nedavno želeli da je kriste, sveštenik ih je odbio rekavši da ne želi da dira njihovo dete jer je "bolesno i zarazno".

Majka je priznala da sve ređe izlazi napolje s Vikom jer su joj ljudi na ulici dovikivali razne uvrede i ružne stvari. Nakon svih poruka mržnje koje je Ruskinja dobila na internetu, pokrenula se i policijska istraga. Ipak, Marija kaže kako ona voli svoje dete i da veruje da je ona posebna, a ljudi koji je vređaju ne vide njenu istinsku lepotu.

Mother says trolls urge her to KILL her baby because of its huge birthmark https://t.co/4aNP8SHLdS