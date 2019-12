Najmanje petoro poginulih u požaru u Las Vegasu (VIDEO)

Kako je navela vatrogasna služba, pet povređenih je u kritičnom stanju, piše "Dejli mejl".

Pojedini stanari skakali su kroz prozore trospratnice da se spasu vatre, a neki od njih su pritopm povređeni.

Požar je izbio u prostorijama na prvom spratu apartmanskog motela, a uzrok se utvrđuje.

List navodi da među vatrogascima nema povređenih.

Sadly, 6 are dead and 13 were injured in a tragic apartment fire this morning.



Our thoughts are with the victims and their families. Thank you to our first responders @lasvegasfd @clarkcountyfd



This marks the worst residential fire in Las Vegas Fire & Rescue's history 💔 pic.twitter.com/LOUdwqPxMc