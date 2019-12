HTELA DA POKRADE MUŽA, PA ZAVRŠILA IZA REŠETAKA: Devojka (26) uhapšena jer je suprugu (77) PRAZNILA MILIONSKI RAČUN

Ona je pokušala da s računa svog supruga čekovima podigne gotovo milion dolara.

Lin Helena Halfon je uhapšena na Međunarodnom aerodromu u Tampi.

Optužena je za pranje novca, organizovanu prevaru i eksploataciju starije osobe. Sudija joj je odredio kauciju od milion dolara, ukoliko želi da se brani sa slobode.

List Tampa bej tajms je izvestio da je njen suprug, biznismen iz Tampe Ričard Rapaport, s nevericom primio obaveštenje istražitelja o tome šta radi njegova supruga, rekavši da želi da se te sumnje dodatno provere.

