PRSTENASTO POMRAČENJE SUNCA OSTAVILO SVE BEZ DAHA - Hiljade ljudi u Aziji posmatralo "vatreni prsten" (FOTO+VIDEO)

Takozvano prstenasto pomračenje, tokom koga je vidljiv tanak spoljni prsten sunca, moglo se videti od Indije i Pakistana do Tajlanda i Indonezije, preneo je AP.

Vlasti u Indoneziji obezbedile su teleskope i stotine posebnih naočara kako bi zaštitile oči posmatrača.

Hiljade ljudi je gledalo veselo u nebo i tapšalo dok se sunce više od dva minuta transformiralo u mračnu kuglu, donoseći mrak, a stotine ljudi bile su na molitvi u obližnjim džamijama.

Prethodno prestenasto pomračenje sunca koje se dogodilo u februaru 2017. takođe se moglo videti u Indoneziji.

WATCH: A rare video of annular solar eclipse taken in Cabuyao Laguna this afternoon.



After 75 years, the eclipse which is also known as the 'Ring of Fire' takes place after Christmas day, succeeding the Geminids and Ursids. pic.twitter.com/NqlS2FRAKu