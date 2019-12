"SVE JE BILO KAO U FILMU, LJUDI SU VRIŠTALI, ČUO SE UŽASAVAJUĆI ZVUK" - Preživeli opisali PAD AVIONA u kojem je 15 osoba poginulo (FOTO+VIDEO)

- Avion je leteo pod nagibom. Sve je bilo kao u filmu: ljudi su vikali, vrištalii plakali - rekla je jedna preživela putnica za Tengrinjuz, dodajući da je čula "užasavajući zvuk" pre nego što je avion počeo da gubi visinu, prenosi Rojters.

Avion Fokker 100 koji je leteo ka prestonici Nur-Sultan pre zore "izgubio je visinu tokom poletanja i probio betonsku ogradu", pre nego što je udario u dvospratnu zgradu, saopštio je kazahstanski Komitet za civilno vazduhoplovstvo.

Još jedan preživeli, biznismen Aslan Nazaralijev, rekao je za časopis Vremia da je avion počeo da se trese dok je dobijao nadmorsku visinu oko dve minute nakon poletanja.

- U nekom smo trenutku počeli da padamo, ne vertikalno, već pod uglom. Izgledalo je kao da je izgubljena kontrola nad avionom - rekao je on.

Avion je počeo da gubi visinu u 7.22 po lokalnom vremenu, prenosi AP. Kako se navodi, najmanje 66 osoba je povređeno, od kojih je 50 u bolnici, a na mestu nesreće bila je gusta magla.

🇰🇿 At least seven people have died after a Fokker 100 carrying 95 passengers and five crew members crashed shortly after takeoff near the city of Almaty in Kazakhstan on Friday morning. pic.twitter.com/LQ6gucbpbP