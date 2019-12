Tajfun na Filipinima odneo 28 života (FOTO+VIDEO)

Tajfun nazvan Fanfon zarobio je mnoge u lukama i na aerodromima. Pokrenuta su klizišta, sela su poplavljena, kuće uništena, a tajfun je obarao i drveće i električne stubove zbog čega su mnogi ostali bez struje.

Predstavnik agencije za vanredne situacije nazvao je "gradom duhova" pogođeno mesto Batad u provinciji Iloilo.

- Nikoga ne možete da vidite jer je potupuni mrak, ništa ne možete ni da čujete. Grad je izgledao kao grad duhova - naveo je predstavnik regionalne kancelarije za civilnu odbranu, opisujući kako je mesto izgledalo za vreme božićnih praznika.

Typhoon Phanfone, known locally as Typhoon Ursula, first made landfall on Eastern Samar province, Philippines on Tuesday, bringing heavy rain and storm surges. It hit as the equivalent of a Category 1 hurricane, packing sustained wind speeds of 150 km/h, with gusts of 195 km/h. pic.twitter.com/A1toLUBdIo