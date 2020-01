Novi vazdušni napad SAD u Iraku - Najmanje šest ubijenih

Rojters navodi da je poginulo šest osoba, a tri su teško ranjene. Neimenovani izvor iz iračke vojske rekao je za Rojters da su meta bile iračke Narodne mobilizacione snage (PMF), krovna organizacije šiitske milicije, koju podržava Iran, u blizini kampa Tadži severno od Bagdada.

Reports of an airstrike targeted a vehicle carrying important Iraqi (Hashd al-Shaabi) figures near Taji northern Baghdad.#Iraq pic.twitter.com/zjOD0zmt7k