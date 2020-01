Nakon pogrešnog odgovora takmičarke u kvizu Greta Tunberg promenila ime na Tviteru (FOTO)

Kada su tokom BBC kviza Mastermajnd, pitali glumicu Amandu Henderson za ime tinejdžerke klimatske aktivistkinje ona je odgovorila "Šeron", a njen odgovor na društvenim mrežama pregledan je više od pet miliona puta, prenosi BBC.

