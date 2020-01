U požarima u Australiji stradalo 480 miliona životinja!

Procenjeno je da je na tri miliona hektara Novog Južnog Velsa, koliko je izgorelo pre desetak dana, čak 480 miliona sisara, ptica i gmizavaca bilo zahvaćeno požarom, prenosi B92.

Over 8,000 koalas are feared dead in Australia after fires hit a major habitat, wiping out 30% of a koala colony.



Experts say the fires have probably killed millions of animals like kangaroos, wombats and wallabies. pic.twitter.com/83vBUbHoCB