OVAJ PRIZOR ĆE VAM SLOMITI SRCE! Devojčica na sahrani svog oca vatrogasca uradila nešto zbog čega su svi LILI SUZE! (FOTO+VIDEO)

Sahrana australijskog dobrovoljnog vatrogasca Endrua O'Dvajera (36) u ponedeljak je rasplakao mnoge. Bio je dobrovoljni vatrogasac koji je gasio požare u Australiji od samih njihovih početaka.

Umro je od posledica povreda kada se njegov vatrogasni kamion zabio u drvo usred vatre i prevrnuo u jarak dok su kretali na zgarište velikog požara jugozapadno od Sidneja.

Endru O'Dvajer (36) poginuo je zajedno sa svojim kolegom Džefrijem Ketonom (32) koji je takođe bio otac malog dečaka. Ostao je upamćen kao nesebičan otac sa velikom ljubavi prema svojoj brigadi.

Heartbreaking scenes at the funeral for volunteer firefighter Andrew O'Dwyer.



One-year-old Charlotte was presented with her father's service medal by the NSW RFS Commissioner. #9News



Read more: https://t.co/bwaRAfrYTf pic.twitter.com/GrLDKohL7L