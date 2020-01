NOVI RAKETNI NAPAD - Dvadeset ljudi povređeno uključujući i mirovnjake UN!

Raketni napad je izvršen na vojnu bazu u kojoj su smeštene snage UN, Francuske i Malija. Baza se nalazi u gradu Tesali u regionu Kidal, rekao je Salgado za Rojters.

Šest pripadnika mirovnih snaga je „ozbiljnije“ ranjeno, izjavio je portparol UN.

Izvori iz Malija još uvek nisu potvrdili poreklo i broj raketa, kao ni broj žrtava.

#UPDATE: Twenty people were wounded on Thursday in northern #Mali's restive Kidal region, including 18 #US peacekeepers, in a rocket attack on a military base for U.N., French and Malian forces, a @UN_MINUSMA spokesman said.



https://t.co/IilpCOpgu1 pic.twitter.com/D0J9I41hGR