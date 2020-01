Tramp: U NATO uključiti i zemlje Bliskog istoka

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da podržava širenje NATO-a i na zemlje Bliskog istoka, u trenutku kada, kako podseća Rojters, SAD traže načine da smanje prisustvo svojih trupa raspoređenih širom sveta."

"Mislim da bi NATO trebalo da se proširi i da, apsolutno, uključi Bliski istok", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

Tramp je juče predložio veće prisustvo NATO-a na Bliskom istoku, posle napada iz Irana na američke vojnike u Iraku, u znak odmazde zbog ubistva iranskog generala Kasima Sulejmanija, koji je imao ključnu ulogu u borbi protiv ekstremističke Islamske države u regionu.Tramp je rekao da Islamska država predstavlja međunarodni problem s kojim treba da se suoče i druge zemlje, pored SAD.

On je rekao da su SAD zaustavile Islamsku državu i učinile veliku uslugu Evropi i da bi NATO trebalo da se više angažuje.Rojters prenosi da se Tramp našalio da bi Alijansa trebalo da se zove NATO-ME, odnosno NATO plus Srednji (Bliski) istok (Middle East), i dodao da je to ime juče predložio generalnom sekretaru saveza Jensu Stoltenbergu.

Bela kuća je saopštila da je Tramp u razgovoru sa Stoltenbergom "naglasio značaj povećanja uloge NATO-a u sprečavanju sukoba i očuvanju mira na Bliskom istoku".

Američka ambasadorka Kej Bejli Hačison izjavila je danas da je borba protiv Islamske države važna i za SAD i za saveznike u NATO-u.