NOVA TRAGEDIJA U AUSTRALIJI - Vatrogasac poginuo kada je na njega palo drvo (FOTO+VIDEO)

Slejd (60), jedan od retkih profesionalaca među dobrovoljačkim brigadama koje se bore s silnim požarima širom jugoistočne Australije, umro je u subotu u blizini Omea u istočnoj australijskoj državi Virdžiniji, saopštio je direktor vatrogasne službe Viktorije Kris Hardman, prenosi AP.

Bill Slade, 60, was struck by a tree while battling fires in East Gippsland. https://t.co/Inzgak8iK5 #AustralianFires #AusNews

- Iako imamo ogromno iskustvo u prepoznavanju opasnih stabala, ponekad se pad stabla ne može predvideti - rekao je Hardman.

Prema njegovim rečima, požar u šumi je dinamično i opasno okruženje i sa sobom nosi značajan rizik.

Opening the gates of Hell 😢

A fire tornado with power and intensity rarely seen on Earth

soon it will be too late #Tiredearth #AustraliaBurning #AustralianBushfire #AustralianBushfires #Australia #ClimateCrisis @GretaThunberg @ScottMorrisonMP pic.twitter.com/pHRqlnOkTg