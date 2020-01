Spasić za Pink: SAD ne bi mogle da ubiju Sulejmanija bez Izraela (VIDEO)

Bivši operativac Državne bezbednosti Božidar Spasić govoreći o podatku da SAD na vojsku troši 32 miliona dolara na sat, istakao je da se takvi podaci objavljuju kada je neka kriza u pitanju, a da sada vlada kriza između SAD i Irana.

Kada su te krize u svetu u pitanju, onda njihove obaveštajne službe i njihov kontra propagandni aparat imaju za cilj da u etar puste, kako objašnjava, koliko je ko jak kako bi se predstavilo da su oni spremni za rat.

- Zadnjih mesec dana u okviru kampanja oko vojske dogodila se spektakularna akcija ubistva iranskog generala Sulejmanija. Sa aspekta nekoga ko se bavio operativnim radom, operacija je izvedena do perfekcije - ocenio je Spasić.

-Ono što je interesantno iranski generali su jako oprezni ljudi, i čudi me kako su se oni tako opušteno ponašali u putu – dodaje on i napominje da SAD to nikada ne bi mogla da uradi bez svemira i Izraelaca.

On je istakao da izraelska obaveštajna služba drži kompletan Bliski i Daleki istok i da ona tamo sve pokriva.

Vojni obaveštajac Ljuban Karan napominje da se svake godine vodi diskusija o budžetu koji SAD izdvaja za svoju vojsku.

-Taj budžet je neuporedivo veći u odnosu na vojni budžet Rusije i Kine - rekao je Karan, ali je napomenuo da im to ne obezbeđuje superiornost.

-Ako se upoređuju samo brojke, onda je to stvarno velika američka prednost. Ali se nameće pitanje, ako je veća finansijska prednost otkud to da Rusija i Kina pristižu a u nekim elementima i prestižu vojsku SAD? – zapitao se on.