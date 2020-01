NOVI RAKETNI NAPAD NA AMERIČKE SNAGE U IRAKU - Gađana baza Tadži!

U novom raketnom napadu u Iraku meta je bila vojna baza Tadži koja se nalazi severno od Bagdada, a u kojoj se nalaze i američki vojnici.

Podsetimo, situacija na Bliskom istoku je eskalirala nakon ubistva komandanta elitne iranske jedinice Kuds Kasima Sulejmanija, prilikom napada američkih snaga na aerodrom u Bagdadu.

#BREAKING: Iraqi media is reporting that rockets have been fired at the US army base in Camp Taji, north of Baghdad.



Taji is the base for the remaining New Zealand defence force personnel in Iraq. https://t.co/Pa8vLov6JC