PUTIN O NAORUŽANJU: Mi nikoga ne sustižemo, ceo svet treba da sustigne Rusiju (FOTO+VIDEO)

Ovogodišnje obraćanje ruski predsednik počeo je od unutarpolitičkih i ekonomskih pitanja. Pre svega se osvrnuo na demografsku situaciju, rekavši da je Rusija ušla u težak period budući da je natalitet u opadanju.

Demografija: Težak period, od nataliteta zavisi naša sudbina

- Sudbina Rusije i njena istorijska perspektiva zavisi od demografije. Natalitet u Rusiji ponovo opada, zemlja se našla u teškom demografskom periodu. Iz tog razloga je potrebno obezbediti rast nataliteta do sredine decenije - istakao je Putin.

Putin je precizirao da u Rusiji trenutno živi 147 miliona ljudi.

Kada je reč o deci, Putin je rekao da je potrebno omogućiti sve uslove za njihovo obrazovanje, kao i da uživaju sve osnovne vrednosti počev od brige, preko ljubavi, do toplote porodičnog doma.

- Tek tada će Rusija postati velika zemlja - dodao je Putin.

Ruski predsednik je naveo i da je prosečni životni vek u Rusiji porastao za osam godina od 2000. godine, i trenutno iznosi 73 godine.

Ekonomija: Inflacija daleko manja od planirane

Inflacija prošle godine iznosila je tri odsto, što je za četiri procenta manje nego što je bilo predviđeno, rekao je Putin.

Što se tiče investicija, ruski predsednik je rekao da je neophodno ubrzati proces usvajanja svih zakona koji se tiču poreskih olakšica, a podršku države ne treba da uživaju samo krupna preduzeća, već i predstavnici malog i srednjeg biznisa.

Dodao je i da tempo rasta bruto društvenog proizvoda Ruske Federacije u 2021. godini mora da bude viši od svetskog.

O konfliktima i naoružanju

Svedoci smo kako regionalni konflikti mogu da postanu pretnja za ceo svet. Principi stabilnog svetskog poretka su uzdrmani. Potrebno je pokazati političku volju i mudrost u donošenju odluka, a primer treba da pokažu svih pet nuklearnih zemalja u smislu čuvanja mira i bezbednosti.

Naveo je i da je potrebno osigurati stabilnost u svetu u svim aspektima, uzimajući u obzir sve političke o vojne okolnosti.

Kada je reč o naoružanju, Putin je istakao da Rusija nikoga ne sustiže, već da ceo svet treba da sustigne Rusiju.

For the first time in the history of missile weapons Russia is not trying to catch up with anyone - Putin pic.twitter.com/c6QSrRaSye