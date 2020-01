RASPUŠTENA RUSKA VLADA - Medvedev podneo ostavku

Medvedev je to saopštio nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom koji mu se zahvalio na radu.

- Želim da vam se zahvalim na svemu što je urađeno u ovom stadijumu našeg zajedničkog rada, želim da izrazim zadovoljstvo postignutim rezultatima - rekao je Putin na sastanku sa kabinetom ministara.

Istovremeno, Putin je objavio nameru da u Savetu za bezbednost postavi novu funkciju, zamenika predsednika, i da želi da Medvedeva imenuje na to mesto.

- Smatram da je to moguće i to ću učiniti u narednim danima. Uvešću funkciju zamenika šefa Saveta bezbednosti. Kao što je poznato, predsednik Rusije je šef Saveta bezbednosti. Dmitrij je uvek delio ove probleme. Sa stanovišta unapređenja naše odbrambene sposobnosti i bezbednosti, verujem da je to moguće i zamolio sam ga da ubuduće rešava takva pitanja - rekao je Putin.

- U skladu sa članom 117 Ustava Rusije aktuelna Vlada podnosi ostavku - rekao je Medvedev i objasnio da je odluka povezana sa izmenama Ustava.

- Mi kao vlada Ruske Federacije moramo da pružimo predsedniku naše zemlje mogućnost da donese sve potrebne odluke za to - dodao je Medvedev.

