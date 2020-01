Transrodna osoba izbačena iz vojske nakon promene pola

Transrodni vojnik u Južnoj Koreji Bjun Hui So (22) saopštila je da će tužiti vosjku nakon što je otpuštena zbog navodnog kršenja propisa zbog promene pola.

Bjun se pridružila vojsci kao muškarac, ali prošle godine izvršila je operaciju promene pola, a nakon što je patila od rodne disforije, odnosno unutrašnjeg sukoba pola i rodnog identiteta i mentalnih problema, prenosi BBC.

U tužbi, ona je optužila vojsku za "duboko ukorenjenu netoleranciju seksualnih manjina".Slučaj Bjun doveo je do debate o odnosu prema transrodnim vojnicimna i široj LGBTQ zajednici.U Južnoj Koreji svi muškarci moraju da služe vojsku dve godine.

Bjun je operisala pol u novembru prošle godine i izjasnila se da želi da ostane u vojsci i nakon toga.

"Nastaviću da se borim do dana kada budem mogla da služim vojsku. Istrajaću sa odlukom do kraja, do Vrhovnog suda", rekla je ona.

Navela je da nije nameravala da ima operaciju, ali da su joj doktori u vojnoj bolnici, u koju je smeštena nakon mentalnih problema, savetovali da to učini.

Posle operacije, rekla je Bjun, nadređeni oficiri su je posećivali u bolnici i sa njima je razgovarala o tome gde će biti raspoređena nakon operacije.Kako kaže, čak su je savetovali da postane uzor za LGBT populaciju u oružanim snagama.

.U Južnoj Koreji, na homoseksualizam se gleda kao na nesposobnost ili mentalnu bolest, dok je crkva smatra grehom.Transrodne osobe mogu da služe vojsku u SAD, zapadnoevropskim zemljama, Australiji, Kanadi, Novom Zelandu, Izraelu i Boliviji, navodi BBC.

Autor: S.M.