Tramp: Rast SAD bi bio blizu četiri odsto da nije FED-ovih kamata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi ekonomski rast SAD-a bio blizu 4,0 odsto da nije bilo produženog efekta od povećanja kamata Federalnih rezervi (FED).

"To je bio veliki udarac koji nije trebalo da se desi. To nije smelo da se dogodi. To je jedna od stvari koje su nas pogodile, a imali smo i Boing, i veliki štrajk u DŽeneral Motorsu. Dogodile su nam se vrlo neuobičajene stvari", rekao je Tramp u intervjuu za CNBC na Svetskom ekonomskog forumu u Davosu.

Takođe je naveo da bi rast tržišta akcija čak nadmašio sadašnje rekordne nivoe da FED nije tako brzo podizao kamate pre nego što ih smanjio tri puta tokom 2019.

"Mislim da bismo sada, i pored svega, da nismo imali tako veliko povećanje kamata, bili blizu stope od 4,0 procenta", rekao je Trump o američkom bruto domaćem proizvodu.

Ocenjujući da je indeks Dau DŽons mogao da zabeleži 5.000 do 10.000 poena više, on je dodao da je "podizanje kamatnih stopa bilo ubica" takvog potencijalnog rasta indeksa i da je "to (povećanje kamata) bilo ništa drugo nego jedna velika greška".

CNBC navodi da podaci o proizvodnji i trgovini koji su objavljeni ovog meseca nagoveštavaju da je američka ekonomija zaključila snažno 2019. godinu.

"Procenjuje se da je privreda u četvrtom tromesečju porasla više od 2,0 odsto. To bi predstavljalo usporavanje u odnosu na rast od 2,9 procenata 2018. godine, ali rast od dva posto i dalje nagoveštava da bi desetogodišnja ekonomska ekspanzija trebalo da se nastavi i u ovoj ključnoj izbornoj godini", zaključuje se u tekstu.