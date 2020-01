STRAVIČNA EKSPLOZIJA PROBUDILA STANOVNIKE HJUSTONA - Zgrade se tresu, pucaju prozori, krhotine padaju s neba! Ima povređenih (FOTO+VIDEO)

Najmanje jedna osoba je povređena u eksploziji koja se dogodila rano jutros na severozapadu Hjustona, u američkoj državi Teksas, objavila je policija.

Eksplozija se dogodila jutros u 4 i 25 sati u fabrici u predgrađu Gesner. Kamere video nadzora uhvatile su trenutak strašne eksplozije.

Major explosion in Northwest Houston, neat Clay & Gessner. Did you hear it this morning? HPD blocking off the “hot zone” — Clay, Gessner, Steffani, and Genard @abc13houston #breaking #houston #traffic pic.twitter.com/JTddN7NFYl — Katherine Whaley (@KatherineABC13) 24. јануар 2020.

Gomile krhotina posle jake eksplozije pale su na zgrade u Gesneru u severozapadnom Hjustonu, gradu američke države Teksas.

#BREAKING HOUSTON UPDATE: Huge piles of debris after a massive explosion levels a building off Gessner in Northwest Houston. These pics from our news partner, @abc13houston. pic.twitter.com/88ORQf3O5c — CBSDFW (@CBSDFW) 24. јануар 2020.

Kako se navodi, svedoci su videli najmanje jednu povređenu osobu, javljaju lokalni mediji.

Uzrok eksplozije još nije poznat, ali policija je u tom području zatvorila saobraćaj i zatražila od građana da izbegavaju ulice u tom delu grada.

Jose Ramos just gave me these photos from inside his daughter’s home. Ceiling cracked, sliding doors blown in. Everyone ok. Kids were terrified, he says. #abc13 #houstonexplosion pic.twitter.com/AzMUOmnK9U — Courtney Fischer (@CourtneyABC13) 24. јануар 2020.

Takođe, policija i vatrogasci obilaze okolne kuće po sistemu od vrata do vrata, navodi ABC News.