STRAVIČNA NESREĆA U PERUU - U eksploziji cisterne poginulo 14 osoba (FOTO)

U eksploziji kamiona cisterne u glavnom gradu Perua, Limi, poginulo je 14 osoba, a 48 ljudi je zadržano u bolnici, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

