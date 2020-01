Raste broj poginulih u RAZORNOM ZEMLJOTRESU u Turskoj, spasioci izvlače ljude iz ruševina (FOTO+VIDEO)

Medijske kuće objavile su snimak 35-godišnje žene i njene male ćerke koje ispod ruševina izvlače spasilački timovi 28 sati pošto je zemljotres jačine 6,9 stepeni pogodio provinciju Elazig.

At least 15 people are dead and 200 injured after a 6.7-magnitude earthquake struck eastern Turkey. Local media said multiple buildings were 'demolished' in the city of Elâzığ. The number of dead and injured could potentially rise as more information is known. pic.twitter.com/MQFjGv2mAM