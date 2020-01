PONOVO RAKETAMA NA AMERIČKU AMBASADU U BAGDADU: Pet projektila palo u "Zelenu zonu", izdat nalog građanima da BEŽE U SKLONIŠTA (VIDEO)

U blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu palo je pet raketa.

Ova zgrada se inače nalazi u oblasti Zelene zone, kvartu u centralnom Bagdadu, gde su smešteni vladini objekti i ambasade.

"Seek shelter"

We are still advised to take cover in Union III, just across the road from the #US embassy in Green Zone #Baghdad. A few rockets allegedly hit nearby.

I didn't hear any explosions as we were in hard cover. pic.twitter.com/pj9U5KPUqi