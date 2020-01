HOROR SCENE IZ VUHANA! Medicinska sestra doživljava nervni slom: "NE MOGU VIŠE! NE MOGU VIŠE OVO DA PODNESEM!" (VIDEO)

Kineski grad Vuhan, žarište novog koronavirusa, i dalje je u karantinu. Broj novootkivenih slučajeva raste takvom brzinom da je Kina odlučila da sagradi nove bolnice, a lekari i drugo medicinsko osoblje angažovano je iz cele zemlje u pokušaju da se zaustavi dalje širenje zaraze. Snimci koji stižu iz tamošnjih bolnica su dramatični, u najmanju ruku.

Dokaz u prilog tome je i viralan snimak medicinske sestre koja na jednoj od retkih pauza plače uzvukujući: "Ne mogu više! Ne mogu ovo da podnesem!".

Snimak je nastao pre dva dana i od tada se deli na Tviteru, ali on nije jedini. Na još jednom često deljenom snimku čuje se razgovor, kako se navodi, doktora sa neimenovom osobom za koju se pretpostavlja da mu je šef. Uz video, naveden je i prevod dela razgovora koji glasi ovako:

- Misliš da ne želim da idem kući? Šta želiš od mene?! Samo me otpusti, tako da sada mogu da odem kući! Toliko pacijenata, šta mogu da uradim? - vikao je doktor.

More scenes of nurses crying from being overworked and lacking equipment from the #coronavirus pic.twitter.com/Bvr2Sim4vR