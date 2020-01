STRAVIČNA NESREĆA U AVGANISTANU - Srušio se putnički avion sa najmanje 83 putnika

Pojedini mediji, među kojima i RT navode da je u avionu bilo 110 putnika. Neki mediji su izvestili da je zapravo reč o vojnoj letelici i da nema izveštaja o eventualnim žrtvama.

Prema nezvaničnim informacijama, avion je leteo od Herata ka Kabulu.

🔴#BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan

Via: @bsarwary pic.twitter.com/lAtYzFnKD7