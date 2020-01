TALIBANI PREUZELI ODGOVORNOST ZA OBARANJE AVIONA U AVGANISTANU: Srušili smo letelicu sa VISOKIM VOJNIM I CIA ZVANIČNICIMA (VIDEO)

Avion koji se srušio pripada američkom ratnom vazduhoplovstvu (US Air Force). U pitanju je mali putnički avion, globalne avijacije (Bombardier Global 6000), koji se koristi u vojne svrhe kao transportni avion pod oznakom E-11A.

Avion koji je oboren pripadao je USAF-u, a na snimcima sa mesta nesreće se jasno vide njegove oznake kao i deo registracije 11-9358.

Portparol Talibana potvrdio je odgovornost za nesreću, rekavši da su svi u avionu poginuli na licu mesta. Prema njegovim rečima, u avionu su se nalazili američki visoki vojni zvaničnici i zvaničnici CIA-e.

BREAKING: A Taliban-affiliated journalist and a militant spokesman say a U.S. military aircraft has crashed in Afghanistan. The U.S. military says it is investigating the crash in Taliban-controlled territory but hasn't confirmed the identity of the plane. https://t.co/jeNskdH4ux