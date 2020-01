Stanovnici Vuhana na sve moguće načine pokušavaju da zadrže zdrav razum i otarase se straha i stresa.

Dok Kina iznalazi načine da smanji broj zaraženih od smrtonosnog koronavirusa,stanovnici Vuhana koji su u karantinu dele preko društvenih mreža snimke svojeborbe sa izolacijom.

Ovaj grad, u kojem živi 11 miliona ljudi, epicentar je epidemije koronavirusa koji se sada proširio i na ostale delove sveta. Građanima je savetovano da ostanu u svojim domovima, dok se vlasti bore da epidemiju drže pod kontrolom. Međutim, većini je zatvorenost postala nepodnošljiva, te je izazvala nemire, paniku i strah.

Najblji lek? Očigledno pesma.

Naime, stanovnici su, u želji da međusobno rade na podizanju duha i ohrabrivanju, preko jedne aplikacije dogovorili da svako veče u 20 sati izađu na svoje terase, balkone i prozore i zajedno, kao jedan, skandiraju "Vuhane, možeš ti to!". Pevaju se razne pesme, a nijedno veče ne prolazi bez državne himne.

Iako je Vuhan i dalje grad duhova, stanovnici su očigledno našli način da koliko-toliko olakšaju svoje muke i podignu raspoloženje.

U nastavku pogledajte snimke hiljada građana koji se ne vide, ali čija pesma odzvanja kvartovima i blokovima, šire se mrežama i pune srca ljudi širom sveta u ovako teškom trenutku.

#wuhancorona #WuhanChina #WuhanVirus #WuhanLockDown View from our son's apartment this evening. Citizens of Wuhan sing National Anthem and Wuhan Come On from balconies and windows after many days stuck indoors. pic.twitter.com/Ja1Fh0skJr — Robert Riggs (@GardeningRob) 27. јануар 2020.

Beautiful moments coming out of #Wuhan tonight. Citizens sang together out their windows, songs of unity to raise spirits. #coronavirus #china #prayforWuhan pic.twitter.com/HWI8JL4I8C — 𝒫𝓇𝒶𝓎 𝒻𝑜𝓇 𝒲𝓊𝒽𝒶𝓃 (@plantsNbabes) 27. јануар 2020.

Videos circulating on WeChat and Weibo of people in #Wuhan shouting "Wuhan, add oil" out their windows and singing the Chinese national anthem together. A message going around asking ppl to do it together starting at 8pm. pic.twitter.com/U0xSINd5nW — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) 27. јануар 2020.

Inače, zasad je potvrđeno da je koronavirusom "2019-nCoV" zaraženo 4.515 osoba, dok je broj smrtnih slučajeva porastao na 107.

Kina je preduzela neviđene mere povodom zaraze, te je ceo Vuhan stavila u karantin.