IZDATO UPOZORENJE NA CUNAMI ZA JAMAJKU, KAJMANSKA OSTRVA I KUBU nakon snažnog zemljotresa od 7,7 stepeni Rihetra (FOTO+VIDEO)

-Opasni cunami talasi od ovog zemljotresa su mogući u zoni 300 kilometara od epicentra duž obala Jamajke, Kajmanskih ostva i Kube - saopštio je Međunarodni informacioni centar za cunami.

Epicentar potresa bio je u moru, 125 kilometara severozapadno od Jamajke na relativno maloj dubini od 10 kilometara, saopštio je Američki geološki zavod.

Nije poznato da li ima štete ili povređenih, dodaje AP.

Rojters prenosi da se zemljotres nije jako osetio u Havani, a ni u prestonici Jamajke Kingstonu.

Nadležni na Kajmanskim ostrvima naložili su građanima da se sklone iz priobalnih oblasti, a da oni koji žive u nizijama treba da se "evakuišu vertikalno" u višespratne zgrade.

#Breaking: Update - USGS now predicts a 7.6 Magnitude of a #Earthquake between #Cuba and #Jamaica, with a depth to up 40KM meaning a #Tsunami is highly likely. - Developing pic.twitter.com/Jq6hvN15hD