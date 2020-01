SAV UŽAS U JEDNOM SNIMKU: Čovek leži mrtav nasred ulice u Kini, prilaze mu ljudi u specijalnim odelima...

Sedokosi muškarac se srušio i umro dok je nosio masku za lice u ulici u Vuhanu, gradu od 11 miliona ljudi koji se nalazi pod karantinom usred krize sa koronavirusom.

Medicinsko osoblje je uz velike mere opreza omotalo njegovo telo ćebetom, pre nego što je policija poređala kutije oko njega kako se ljudi ne bi uznemiravali, prenosi "Dejli mejl".

Zatim je njegovo telo uneto u kombi, a medicinsko osoblje je sprejem za dezinfekciju isprskalo mesto gde se nalazilo telo.

Strahuje se da je virus izazvao čovekovu smrt, a reakcija policije i medicinskog osoblja u forenzičkim odelima ukazala je na strah koji prožima grad.

