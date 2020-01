POGLEDAJTE ATMOSFERU PRED IZLAZAK VELIKE BRITANIJE IZ EU - Britansko "zbogom" ispratiće Mali Ben umesto Big Bena (FOTO+VIDEO)

Velika Britanija napušta Evropsku uniju u ponoć po srednjeevropskom vremenu, a Britanci su od jutra "slavili" i "šalili".

I dok su pristalice Evropske unije organizovale povorku kojom su se oprostile od EU, pristalice Bregzita su se na Trgu parlamenta okupile kako bi pripremile proslavu koja se planira nakon obraćanja premijera.

Huge crowds in Parliament Square. Amazing scenes.



We deserve this. #BrexitDay🇬🇧pic.twitter.com/8cGfui3211 — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) 31. јануар 2020.

Inače, u trenutku u kom Velika Britanija napusti EU neće se oglastiti Big Ben, jer se još renovira, ali su Britanci našli rešenje, a to je Mali Ben, koji će "ispratiti" poslednje minute januara i prve u februaru, a, kažu, da Mali Ben pravi veliku buku.

"Miror" navodi da Britancima danas ne smeta ni kiša u očekivanju "sudbonosnog" trenutka. Oni strpljivo stoje po kiši na travi ispred parlamenta, a povremeno se čuju i patriotske pesme.

Tremendous atmosphere in Parliament Square for Brexit rally! Good humoured and happy. We have worked so hard for this moment pic.twitter.com/dmBpRGqxad — David C Bannerman (@DCBMEP) 31. јануар 2020.

Mnogo je dece među okupljenima, a na Tviteru se u toku dana pojavio snimak na kojem gaze zastavu Evropske unije.

Naime, jedan je pristalica Bregzita u oduševljenju zbog izlaska zemlje iz EU zapalio zastavu Unije u blizini Dauning strita, a okupljni su se izrugivali na račun okupljenih proevropskih sugrađana.

Sat pre ponoći očekuje se da premijer Boris Džonson objavi video s naslovom "Početak nove ere" i to će biti zvanična najava ispaska zemlje iz EU.

Lider Laburisticke partije Džeremi Korbin u međuvremenu je pozvao državu da se ne okrene sama sebi nakon napuštanja Unije, a škotska premijerka Nikola Stardžen se pozvala na volju građana Škotske i najavila novi referendum o nezavisnosti.

Džonson je ranije danas održao poslednju sednicu pre napuštanja Evropske unije.