Racija u Londonu posle napada džihadiste, policija pretresa imanja (FOTO+VIDEO)

Sudeši Aman (20) napao je nožem dve nepoznate osobe usred dana na prometnoj ulici u južnom londonskom predgrađu Strithemu.

Policija je jutros pokucala na dve adrese u ovom predgrađu, a pretresla je i jedno imanje oko 50 kilometara severno od mesta napada u Hertfordširu.

Revealed: Suspect in #Streatham terror attack is named as Sudesh Amman, 19, who had been recently freed from prison sentence for distributing extremist material pic.twitter.com/GOHaop7YBt