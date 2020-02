Islamska država preuzela odgovornost za napad u Londonu (FOTO)

- Počinitelj jučerašnjeg napada u okrugu Stritam na jugu Londona je borac Islamske države i izveo je napad kao odgovor na pozive da se napadnu građani koalicionih zemalja - navodi se u saopštenju koje je preneo Amak, ali ID nije pružila dokaze, javlja Rojters.

Napadač, kojeg je policija ubila nakon što je nožem izbo tri oosbe, identifikovan je kao Sudeš Aman (20), a u januaru je pušten iz zatvora, gde je služio kaznu zbog terorizma.

the trend of releasing violent and repeat offenders into the unsuspecting population is made possible by politicians who, unlike the public, are extremely well protected. https://t.co/1gJYgR2hws