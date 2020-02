UŽAS U KENIJI! U stampedu đaka poginulo 13 učenika, 39 povređeno! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Najmanje 13 učenika danas je poginulo na zapadu Kenije, u stampedu đaka nastalom nakon što su pušteni da idu kući.

13 pupils killed aand 39 others injured in a stampede in Kakamega primary school caused by a "BELL" #MensConference2020 https://t.co/g1V3f2G4jU

Šef policije oblasti Kakemega David Kabena je izjavio da je više od 30 učenika povređeno.

13 STUDENTS killed, 39 seriously wounded in stampede at Kakamega Primary School, Western Region Police Commander Peris Kimani says. https://t.co/9FsHnX56NX

Tragedija se odigrala u popodnevnim satima.

Painful videos out of the stampede that happened at Kakamega Primary School.



The videos of pupils being carried out into the ambulance are depressing. #Pray4KakamegaPrimary pic.twitter.com/R5HZq0640o