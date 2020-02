Vatikan poslao stotine hiljada maski kao pomoć Kini (FOTO)

Kako je objavljeno na zvaničnom veb sajtu Vatikana, maske, spakovane po 10 u vrećice i sa oznakom pape Franje, upućene su u kineske provincije Hubej, Džeđijand i Fuđijan.

The Vatican sends hundreds of thousands of masks to China, in an attempt to help stall the spread of the #Coronavirus . https://t.co/t7865f3Aal

Papa Franja ranije je pozdravio "veliku posvećenost" Kine na suzbijanju koronaviruasa i rekao da se moli za umrle, bolesne i porodice žrtava.

Masks from the #Vatican have been shipped to China and distributed to regions suffering the #novelcoronavirus as an expression of the Holy See's concern about the epidemic. https://t.co/2wVNpNuoll pic.twitter.com/hRaeJpgCE7