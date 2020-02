SNIMAK KOJI SLAMA SRCA: Muž i žena umiru od koronavirusa DRŽEĆI SE ZA RUKE (VIDEO)

Svakodnevno pristižu nove fotografije i video snimci obolelih koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, međutim izdvojio se jedan video koji slama srce.

Na društvenoj mreži Tviter jedan korisnik objavio je video koji prikazuje dvoje 80-godišnjaka obolelih od ovog virusa, a u naslovu tvrdi da su par.

Video prikazuje baku i deku u bolničkim krevetima sa maskama na licu kako se drže za ruke, dok je deka, kako se čini, jako zabrinut i pokušava da ohrabri svoju saputnicu.

U naslovu videa korisnik je napisao: "Šta znači par? Dvoje starijih pacijenata u 80-ima su se oprostili na odeljenju intenzivne nege, ovo je poslednji put da se sretnu i pozdrave."

