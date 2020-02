RASTE BROJ ŽRTAVA KORONAVIRUSA - Umrle ukupno 492 osobe, 24.500 zaraženo (FOTO+VIDEO)

Bolest se proširila u više od 25 zemalja širom sveta, a najviše slučajeva otkriveno je u Kini, pre svega u provinciji Hubej, u kojoj se virus i pojavio, prenosi CNN.

Poslednji slučajevi virusa otkriveni su na kruzeru koji je pristigao u Japan, na kome je otkriveno 10 slučajeva, zbog čega je 3.700 putnika broda zadržano u karantinu u kome će ostati naredne dve nedelje.

More temporary hospitals in #Wuhan ! After converting three venues into hospitals, Wuhan plans to convert another eight sites to combat #Coronavirus #WuhanMoments https://t.co/cSK7BeH6sS pic.twitter.com/j2fiJQVBhF

Najviše zaraženih, ali i smrtnih slučajeva zabeleženo je u Vuhanu, gde je od virusa preminulo 362, a zaraženo 8.351 osoba.

Mnoge zemlje organizovale su evakuaciju svojih građana iz Kine, a Velika Britanija naredila je svima da napuste tu zemlju, ali nije precizirala na koji način, niti je ponudila konkretnu pomoć, navodi CNN.

#LATEST on the #coronavirus outbreak in #China, as of Feb 4:



- 24,324 confirmed cases on Chinese mainland, another 18 in HK, 10 in Macao, and 11 in Taiwan

- 490 deaths

- 892 discharged from hospital pic.twitter.com/igsS0HbgvU