PUTNICI AVIONA KOJI SE RASPAO OBLIVENI KRVLJU, TRESU SE OD ŠOKA: Uznemirujući snimci iz Istanbula (VIDEO)

Nakon što je putnički avion "boing 737-800" promašio pistu na istanbulskom aerodromu "Sabiha Gokčen" pojavilo se još nekoliko uznemirujućih snimaka.

Srećom, nije bilo stradalih.

Kao što se može videti na jednom snimku, pojedini putnici su bili krvavi, unezvereni i u potpunom šoku.

Jedan muškarac je krvavom maramicom brisao lice, a nekoliko njih je plakalo.

Podsetimo,avion je doleteo iz Izmira, ali je pri sletanju proiklizao zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Letelica je pukla na 3 dela od siline udarca i zapalila se.

#WednesdayWisdom #Breaking Our TC-IZK queue-registered aircraft numbered PC2193, which makes the Izmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen expedition, left the runway after landing at Istanbul Sabiha Gökçen Airport today (5 February 2020). 52 injured under treatment pic.twitter.com/TtexzqezM0