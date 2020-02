DRAMA U LONDONU - Evakuisano naselje zbog sumnjivog automobila (VIDEO)

Policija je blokirala ulice Istočnog Krojdona dok istražuje napušteni automobil parkiran na trotoaru, a pojedini svedoci navode da su na mestu događaja ekipe za demontiranje bombi, prenosi londonski Miror.

#Update: And a video footage of the evacuations at the #Croydon station and surrounding buildings #London in the #UK. pic.twitter.com/P9QkiK2FHY