Preminuo lekar koji je PRVI UPOZORIO NA KORONAVIRUS, i nije jedini (FOTO)

Vlasti su pokušale da ga ućutkaju optužujući ga da "daje lažne informacije".

Li Venliang, oftalmolog iz Vuhana koji je pokušao da upozori kolege na korona virus još krajem decembra, preminuo je u bolnici u tom gradu, javlja "Gardijan".

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE — Global Times (@globaltimesnews) 06. фебруар 2020.

Li je 30. decembar 2019. godine poslao poruke kolegama u kojima je naveo da se sedam pacijenata zarazilo virusom sličnim SARS-om i da se nalaze u karantinu u bolnici u kojoj on radi. Venliang je napisao da je bolest, prema rezultatima testova koje je video, virus iz velike porodice koronavirusa koji su takođe bili uzročnici SARS-a. Upozorio je svoje kolege i zamolio ih da upozore svoje najbliže.

Nekoliko sati kasnije, skrinšotovi (snimici ekrana telefona) na kojima su njegove poruke postali su viralni. Njegovo ime nije prikriveno ni zatamljeno.

Nije prošlo mnogo vremena dok se policija nije pojavila na njegovim vratima, odnosno službenici iz Odeljenja za javnu bezbednost koji su mu predali pismo u kojem je optužen da je "davao lažne informacije" koje su "ozbiljno narušile društveni poredak".

Li Wenliang李文亮, the doctor who has disclosed the #coronarvirus at the first stage was interrogated and warned by the police. He was infected by the #nCoV2019 later. Now he post his "punishment letter" on Weibo, the Chinese twitter. Please follow him to protect him! @IntyMedia pic.twitter.com/tlRSKPsd2Y — ChinaNewsTranslation新闻搬运工 (@chinanewsbyg) 31. јануар 2020.

U jednoj od svojih objava na društvenoj mreži Veibo, Venliang je napisao da je počeo da kašlje 10. januara. Dan kasnije dobio je temperaturu, a dva dana ka snije bio je u bolnici. I njegovi roditelji su se razboleli, zbog čega su i oni primljeni u bolnicu.

Svi testovi koje je Venliang radio bili su negativni, do rezultata testa koji je obavljen 1. februara koji je potvrdio da ima korona virus.

Još jedan lekar preminuo

Danas je objavljeno i da je mladi kineski doktor Song Jingjie (28) iznenada umro nakon borbe protiv koronavirusa na liniji fronta 10 dana zaredom. On je radio u lokalnoj klinici u provinciji Hunan, koja se graniči sa pokrajinom Hubej, epicentrom izbijanja epidemije.

Latest: Song Yingjie, a doctor at a local county hospital in Hunan Province, died suddenly on February 3. Born in 1992, Song had a whole life ahead of him. After spending 10 days and 9 nights fighting on the frontline against the #nCoV, he died while on duty. pic.twitter.com/dpQaIkiVGC — Secret Beijing (@Secret_Beijing) 04. фебруар 2020.

Jingjie se srušio i umro od srčanog zastoja, koji je, navodno, nastao od iscrpljenosti. Mladi doktor imao je zadatak da proverava vozače i putnike na autoputu i ​​neumorno je radio od 25. januara, kažu zvaničnici.