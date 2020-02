STRAVIČNE SCENE KRVOPROLIĆA NA TAJLANDU! Mrtvi i ranjeni leže u lokvama krvi, dok ubica prenosi masakr uživo!

Najmanje 20 ljudi poginulo je danas u gradu Korat na Tajlandu kada je vojnik otvorio nasumičnu vatru, javili su mediji, prenosi AP.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci sa lica mesta. Na jednom snimku vidi se napadač koji se šeta po tržnom centru sa puškom u rukama, a sigurnosne kamere iz tržnog centra zabeležile su ovaj momenat.

Jedan od ljudi iz tržnog centra snimio je i kako ljudi panično beže nakon što su shvatili da je među njima napadač.

#Update: Wounded people are being transferred to a hospital.



Rumors that at least 16 people were killed by Thai active shooter.#Korat #Thailand pic.twitter.com/DoZ8C85WyV — ISCResearch (@ISCResearch) 08. фебруар 2020.

Vojnik je i dalje na slobodi i nalazi se u tržnom centru, navode u policiji. Policija je osumnjičenog identifikovala kao Džakrapanta Tomu.

Lokalni mediji objavili su i snimak vojnika kako izlazi iz automobila ispred tržnog centra i puca, dok ljudi beže.On je otvorio vatru u različitim delovima grada, koji je udaljen više od 250 kiometara od Bangkoka.

Another angle of the incident in the Shoppingcenter in #Korat, during the shooting in front of the mall#Thailand #koratshooting pic.twitter.com/x5qwCAdaPM — ISCResearch (@ISCResearch) 08. фебруар 2020.

Lokalni mediji objavili su i snimak vojnika kako izlazi iz automobila ispred tržnog centra i puca, dok ljudi beže.

#Breaking: #Thailand's special forces are preparing to storm shopping center in #Korat where a soldier has killed at least 10 in a mass shooting and taken hostages#koratshootingpic.twitter.com/s7RGADHjbN — ISCResearch (@ISCResearch) 08. фебруар 2020.

Tajlandski mediji navode da je vojnik bio besan, kao i da je prethodno iz kasarne ukrao vozilo. "Ne znamo zašto je to uradio. Izgleda da je poludeo", rekao je potparol Ministarstva odbrane. Osumnjičeni je na svom Fejsbuku, dan ranije, napisao da je: "Smrt je neizbežna za sve".

On je takođe objavio fotografiju na kojoj izgleda kao da drži pištolj u ruci. U jednom trenutku, nakon što je već počeo da puca, upitao je na društvenim mrežama

"Da li da odustanem?", a potom njegovom nalogu više nije moglo da se pristupi.

Fejsbuk je uputio saučešće žrtvama i njihovim porodicama, navodeći da na toj društvenoj mreži nema mesta ni za koga ko čini ili podržava takve zločine.