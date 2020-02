CELA EVROPA U STRAHU! RAZORNA OLUJA ''SIJARA'' pogodiće OVE evropske države!

Oluja "Sijara" (Ciara) sutra će pogoditi deo Evrope, Veliku Britaniju, Irsku, Belgiju i severni deo Francuske a biće praćena vetrovima do 140 kilometara na sat, saopštile su meteorološke službe tih zemalja.

U Velikoj Britaniji se predviđa nevreme sa vetrom i kišom, navela je tamošnja meteo služba i dodala da se mogu očekivati otkazivanja i kašnjenja u vazdušnom, železničkom i pomorskom saobraćaju, uz mogućnost nestanka električne energije.

Britanska železnica savetovala je da se sutra izbegavaju putovanja ako nisu preko potrebna i navela da će saobraćaj verovatno biti poremećen do ponedeljka.

Oluja će pogoditi i delove Nemačke i Švajcarske.

U Francuskoj se već sutra ujutro očekuje vetar do 80 kilometara na sat, koji će pogoditi severni i severozapadni deo zemlje. Vetar će tokom dana biti u pojačanju i dostizaće do 100, a potom i do 120 kilometara na sat. Nevreme će se osetiti i na širem području Pariza.

Storm #Ciara is expected to bring strong, damaging winds to parts of the United Kingdom this weekend: https://t.co/ONNeAvg1fh pic.twitter.com/IdRg1gPblK — The Weather Channel (@weatherchannel) 08. фебруар 2020.

U Belgiji će vetar dostići do 130 kilometara na sat, a šume i parkovi će sutra biti zatvoreni u Briselu i Antverpenu.

Vlasti tih zemalja su savetovale građane da ne parkiraju svoja vozila ispod drveća i da iz dvorišta sklone sve što bi moglo nevreme da ošteti.