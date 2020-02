SLETEO AVION "ER SRBIJE"! Putnici su na sigurnom!

Zbog oluje nije bilo moguće sletanje, pa je, kako saznajemo, avion prinudno sleteo na aerodrom u Frankfurtu.

"Današnji let Er Srbije JU 380 iz Beograda do Londona preusmeren je u Frankfurt, usled nevremena zbog kojeg su i druge strane avio-kompanije preusmerile svoje letove na alternativne aerodrom. To je uobičajena procedura kada dođe do pogoršanja vremenskih uslovi i uvek se primenjuje", rekli su u "Er Srbija".

Podsetimo, zbog nevremena avion "Er Srbije" koji je leteo za London kružio je i nije mogao da sleti.

Brojni letovi su ranije bili i otkazani.

Kako su objasnili iz Er Srbije, avio je sleteo u Frankfurt i očekuje se njegovo poletanje ka aerodromu Nikola Tesla.