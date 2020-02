DRAMA ISPRED BELE KUĆE - Uhapšen naoružani muškarac, pretio da će ubiti Trampa!

To se dogodilo u subotu popodne, a uhapšen je Rodžer Hedžpet koji je optužen za pretnje nanošenja telesnih povreda, prenosi AP.

Hedžpet je prišao pripadniku tajne policije koji je partolirao ispred Bele kuće i rekao da želi da ubije predsednika Donalda Trampa i da ima nož sa kojim će to učiniti.

A man carrying a knife was arrested outside the White House after he told a U.S. Secret Service officer that he was there to kill the president, via @AP https://t.co/gYfPzeguE5