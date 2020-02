SKANDAL U MERILENDU - Nacistička zastava visila u prozoru učionice! (FOTO)

Svedoci su videli zastavu tokom košarkaške utakmice u srednjoj školi Guverner Tomas Džonson u gradu Frederiku i fotografije zastave su se brzo proširile Internetom, izvestili su mediji, preneo je AP.

Nacistička zastava korišćena je na času istorije o Drugom svetskom ratu i ostavljena je da visi u prozoru, vidljiva spolja, rekla je nadžornica državnih škola okruga Frederik, Tereza R. Alban, u saopštenju koje su dobili mediji.

Nazi flag seen at Frederick school; superintendent promises 'appropriate action' https://t.co/WTrhdEWyHO pic.twitter.com/sKcrAfqJqg