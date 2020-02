OZBILJNO UPOZORENJE IZ HONGKONGA: Korona virus bi mogao da zarazi 60 ODSTO SVIH LJUDI NA SVETU

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Chinatopix via AP | |

Epidemija korona virusa mogla bi da se proširi na oko dve trećine svetskog stanovništva akone bude mogla da se kontroliše, izjavio je vodeći epidemiolog iz Hong Konga.

Njegovo upozorenje usledilo je nakon što je šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) rekao da bi nedavni slučajevi pacijenata sa korona virusom, koji nikada nisu posetili Kinu mogli da budu „vrh ledenog brega“.

Profesor Gabrijel Leung, predsedavajući odeljenja za medicinu Univerziteta u Hong Kongu, rekao je da je najvažnije pitanjesada da se utvrdi veličina i oblik tog "ledenog brega".

Većina stručnjaka je mislila da će svaka zaražena osoba nastaviti da širivirus na oko 2,5 drugih ljudi. To je dovelo do zaključka da virus ima „stopu napada“ od 60-80%.

- Šezdeset procenata svetske populacije je strašno velik broj -rekao je Leung za Gardijan, uoči puta na stručni sastanak SZO u Ženevi u utorak.

Čak i uz opštu stopu mortaliteta koja ne bi bila veća od jedan odsto, što Leung smatra mogućim kada se u obzir uzmu i blaži slučajevi, ukupni broj smrtno stradalih mogao bi biti veoma velik.

Tako bi na primer ako uzmemo da na svetu živi 7,8 milijardi ljudi i da se od toga zarazi 60 odsto, to bi značilo da bi 4,2 milijarde bile zaražene, a broj smrti mogao da bude i 42 miliona ljudi.

Leung će na sastanku u SZO reći da je glavni problem svetske epidemije korona virusa njegova raširenost i da je jako važno da se utvrdi jesu li mere koje je Kina preduzela uspele. Ako jesu, tada bi trebalo i druge države da ih preduzmu.

Leung, koji je jedan od vodećih stručnjaka za pitanja o epidemiji korona virusa i koji je ispitivao i virus SARS, upozorio je krajem januara u naučnom radu u časopisu "Lancet" da zaraze u kineskim gradovima "eksponencijalno rastu".

Značajna kretanja inficiranih ljudi koji nisu razvili simptome i izostanak mera za suzbijanje širenja virusa mogli bi da dovedu do toga da bi "nezavisne samoodržive epidemije" u velikim svetskim gradovima mogle da postanu neizbežne.

- Da li će 60 do 80 posto svetske populacije biti zaraženo ? Možda neće. Možda će se to desiti u talasila. Možda će smrtnost virusa opasti jer mu ne pomaže ako ubije sve pred sobom jer će onda i on stradati - rekao je Leung.

Ranije danas je saopšteno da je u Kini preminulo najmanje 1.016 pacijenata zaraženih novim virusom.